Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий по итогам матча с «Лиллем» во втором туре нового сезона Лиги 1.

Парижане спасли ничью на 95-й минуте.

У них безвыигрышная серия из трех матчей.

Матвей Сафонов пропустил 5 голов в этих играх.

«В этом и заключается отличительная черта нашей команды за последние три года. Когда все думают, что с нами покончено, мы способны переламывать ход матча. Это приятно, мы довольны.

Сегодня, я думаю, мы заслуживали большего, но таков футбол. Футбол несправедлив, нужно забивать голы. Я считаю, что мы заслужили это очко.

Можно подумать, что два очка в двух матчах – это немного, но если вспомнить результаты, которые мы добывали в прошлом году против «Ренна» и «Лилля», то в этих же двух матчах мы набрали даже на одно очко больше, чем тогда.

Мы стараемся сохранять позитивный настрой, очевидно, что нам нужно играть лучше и на более высоком уровне. Но сегодня команда, по-моему, показала, что способна бороться до самой последней минуты», – сказал Энрике.