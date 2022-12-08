Сборная Испании объявила имя нового главного тренера

Экс-тренер «Атлетика» Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании.
61-летний тренер сменил на посту главного тренера национальной команды Луиса Энрике.
- Де ла Фуэнте с 2018 года тренировал Испанию-U21.
- Испания вылетела с чемпионата мира от Марокко.
- Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
- Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.
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