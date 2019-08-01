Пуйоль может стать спортивным директором «Барселоны»

«Барселона» предложила бывшему капитану команды Карлесу Пуйолю пост спортивного директора клуба.

41-летний испанец может сменить на этой должности Пепа Сегуру, который покинул клуб неделю назад.

Пуйоль взял время на размышление. Другим кандидатом на данный пост является Эрик Абидаль.