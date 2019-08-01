Пуйоль может стать спортивным директором «Барселоны»

И пуйоль и абидаль должны быть в структуре клуба в будущем было бы шикарно увидеть хави менеджером или иньесту.
«Барселона» предложила бывшему капитану команды Карлесу Пуйолю пост спортивного директора клуба.
41-летний испанец может сменить на этой должности Пепа Сегуру, который покинул клуб неделю назад.
Пуйоль взял время на размышление. Другим кандидатом на данный пост является Эрик Абидаль.
- Пуйоль всю карьеру провел в «Барселоне».
- Экс-защитник выступал за основную команду каталонцев с 1999 по 2014 год.
- В сумме он сыграл 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.