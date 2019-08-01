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    Пуйоль может стать спортивным директором «Барселоны»

    «Барселона» предложила бывшему капитану команды Карлесу Пуйолю пост спортивного директора клуба.

    41-летний испанец может сменить на этой должности Пепа Сегуру, который покинул клуб неделю назад.

    Пуйоль взял время на размышление. Другим кандидатом на данный пост является Эрик Абидаль.

    • Пуйоль всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Экс-защитник выступал за основную команду каталонцев с 1999 по 2014 год.
    • В сумме он сыграл 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3025

      dinar7777dinar 35 минут назад

      И пуйоль и абидаль должны быть в структуре клуба в будущем было бы шикарно увидеть хави менеджером или иньесту.

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