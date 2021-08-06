«Тяжелый день». Пуйоль – об уходе Месси из «Барселоны»

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал уход нападающего Лионеля Месси из клуба.

«Сложный день, но вперед, «Барса».

Спасибо за все, Лео. Мы никогда не сможем отблагодарить тебя за то, что ты нам дал. Желаю всего самого наилучшего», – написал Пуйоль в инстаграме.

Пуйоль и Месси вместе играли за «Барсу» с 2003 по 2014-й год.

Месси – воспитанник «Барсы».

С каталонцами он выиграл 35 трофеев.