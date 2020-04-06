«Интер» не захотел включать Семеду и Фирпо в сделку по переходу Мартинеса в «Барселону»

«Барселона» предложила «Интеру» включить двух своих футболистов в сделку по трансферу форварда миланцев Лаутаро Мартинеса – Нельсона Семеду и Хуниора Фирпо. Итальянцы ответили отказом, пишет Mundo Deportivo.

Миланцы настаивают на активации пункта о выкупе форварда за отступные в размере 111 миллионов.