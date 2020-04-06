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  • «Интер» не захотел включать Семеду и Фирпо в сделку по переходу Мартинеса в «Барселону»

«Интер» не захотел включать Семеду и Фирпо в сделку по переходу Мартинеса в «Барселону»

6 апреля 2020, 12:24
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«Барселона» предложила «Интеру» включить двух своих футболистов в сделку по трансферу форварда миланцев Лаутаро МартинесаНельсона Семеду и Хуниора Фирпо. Итальянцы ответили отказом, пишет Mundo Deportivo.

Миланцы настаивают на активации пункта о выкупе форварда за отступные в размере 111 миллионов.

  • В текущем сезоне Мартинес провел за «Интер» 31 матч, забил 16 голов и сделал четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
  • Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.

Источник: Mundo Deportivo
Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Интер Семеду Нельсон Фирпо Хуниор Мартинес Лаутаро
Комментарии (1)
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Hektor 84
1586169680
Я бы на месте руководства Интера отыгрался на барсе, после того как они не пошли на уступки по трансферу Рафаэля Алькантары.
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