Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» не захотел включать Семеду и Фирпо в сделку по переходу Мартинеса в «Барселону»

    «Барселона» предложила «Интеру» включить двух своих футболистов в сделку по трансферу форварда миланцев Лаутаро МартинесаНельсона Семеду и Хуниора Фирпо. Итальянцы ответили отказом, пишет Mundo Deportivo.

    Миланцы настаивают на активации пункта о выкупе форварда за отступные в размере 111 миллионов.

    • В текущем сезоне Мартинес провел за «Интер» 31 матч, забил 16 голов и сделал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
    • Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2020 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 13:41

      Я бы на месте руководства Интера отыгрался на барсе, после того как они не пошли на уступки по трансферу Рафаэля Алькантары.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11