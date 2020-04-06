«Интер» не захотел включать Семеду и Фирпо в сделку по переходу Мартинеса в «Барселону»

«Барселона» предложила «Интеру» включить двух своих футболистов в сделку по трансферу форварда миланцев Лаутаро Мартинеса – Нельсона Семеду и Хуниора Фирпо. Итальянцы ответили отказом, пишет Mundo Deportivo.
Миланцы настаивают на активации пункта о выкупе форварда за отступные в размере 111 миллионов.
- В текущем сезоне Мартинес провел за «Интер» 31 матч, забил 16 голов и сделал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
- Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.
Источник: Mundo Deportivo