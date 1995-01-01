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    Журналист Скира: «Интер» отказал «Барселоне» в продаже Мартинеса за 70 миллионов + Семеду и Видаль

    «Барселона» сделала «Интеру» предложение о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, каталонский клуб предложил за аргентинца 70 миллионов евро, а также правого защитника Нельсона Семеду и хавбека Артуро Видаля.

    Миланцев такие условия сделки не устроили – они настаивают на активации пункта о выкупе форварда за отступные в размере 111 миллионов.

    • В текущем сезоне Мартинес провел за «Интер» 31 матч, забил 16 голов и сделал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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