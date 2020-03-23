Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Скира: «Интер» отказал «Барселоне» в продаже Мартинеса за 70 миллионов + Семеду и Видаль

Журналист Скира: «Интер» отказал «Барселоне» в продаже Мартинеса за 70 миллионов + Семеду и Видаль

23 марта 2020, 11:33
7

«Барселона» сделала «Интеру» предложение о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, каталонский клуб предложил за аргентинца 70 миллионов евро, а также правого защитника Нельсона Семеду и хавбека Артуро Видаля.

Миланцев такие условия сделки не устроили – они настаивают на активации пункта о выкупе форварда за отступные в размере 111 миллионов.

  • В текущем сезоне Мартинес провел за «Интер» 31 матч, забил 16 голов и сделал четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Видаль Артуро Семеду Нельсон Мартинес Лаутаро
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Saracen Jr
1584963069
70 + минимум 50 за семедо + минимум 20 за видаля это уже 140. Отличное скидывание цены и экономия
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+