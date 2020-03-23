Журналист Скира: «Интер» отказал «Барселоне» в продаже Мартинеса за 70 миллионов + Семеду и Видаль

«Барселона» сделала «Интеру» предложение о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, каталонский клуб предложил за аргентинца 70 миллионов евро, а также правого защитника Нельсона Семеду и хавбека Артуро Видаля.

Миланцев такие условия сделки не устроили – они настаивают на активации пункта о выкупе форварда за отступные в размере 111 миллионов.