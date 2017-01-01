«Барселона» готова зимой продать шесть игроков

«Барселона» рассчитывает во время зимнего трансферного окна избавиться от нескольких футболистов.

По информации Sport.es, каталонцы планируют выставить на продажу защитников Самуэля Умтити и Хуниора Фирпо, хавбека Матеуса Фернандеса и нападающего Мартина Брайтвайта.

Также клуб готов изучить предложения об уходе двух воспитанников – Рики Пуча и Карлеса Аленья.

Если «Барсе» удастся заработать в январе, то на вырученные деньги собираются подписать одного-двух новичков.