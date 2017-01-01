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    «Барселона» готова зимой продать шесть игроков

    «Барселона» рассчитывает во время зимнего трансферного окна избавиться от нескольких футболистов.

    По информации Sport.es, каталонцы планируют выставить на продажу защитников Самуэля Умтити и Хуниора Фирпо, хавбека Матеуса Фернандеса и нападающего Мартина Брайтвайта.

    Также клуб готов изучить предложения об уходе двух воспитанников – Рики Пуча и Карлеса Аленья.

    Если «Барсе» удастся заработать в январе, то на вырученные деньги собираются подписать одного-двух новичков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10108

      DeStar 29 минут назад

      нуууу их стоимость не ахти конечно, тем более всех не продадут) но на одного новичка хватит ,если это будет новичек) а не звезда за 150 лямов) эти игроки в суммы столько е стоят)
      Не понимаю почему бы не продать хотя бы дембеле? и не играет и зп большая, и нахрен не нужен. Коут хотя бы играет, после суареса вряд ли гризмана быстро отпустят ,так что дембеле самый левый.

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