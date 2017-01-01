«Барселона» готова зимой продать шесть игроков

нуууу их стоимость не ахти конечно, тем более всех не продадут) но на одного новичка хватит ,если это будет новичек) а не звезда за 150 лямов) эти игроки в суммы столько е стоят)
Не понимаю почему бы не продать хотя бы дембеле? и не играет и зп большая, и нахрен не нужен. Коут хотя бы играет, после суареса вряд ли гризмана быстро отпустят ,так что дембеле самый левый.
«Барселона» рассчитывает во время зимнего трансферного окна избавиться от нескольких футболистов.
По информации Sport.es, каталонцы планируют выставить на продажу защитников Самуэля Умтити и Хуниора Фирпо, хавбека Матеуса Фернандеса и нападающего Мартина Брайтвайта.
Также клуб готов изучить предложения об уходе двух воспитанников – Рики Пуча и Карлеса Аленья.
Если «Барсе» удастся заработать в январе, то на вырученные деньги собираются подписать одного-двух новичков.