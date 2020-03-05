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    Mundo Deportivo: Рамос, Пике, Альба и Бускетс войдут в предварительный состав сборной Испании на Олимпиаду-2020

    Сегодня, 6 марта, Королевская испанская футбольная федерация представит официальную заявку олимпийской сборной страны.

    По информации Mundo Deportivo, в предварительный состав команды попадут такие игроки, как Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Ансу Фати и Хуниор Фирпо (все – «Барселона»).

    • Олимпийские соревнования по футболу пройдут в период с 22 июля по 8 августа 2020 года в Токио.
    • Сборные имеют право взять на турнир не более трeх игроков старше 23 лет.

    Источник: Mundo Deportivo

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