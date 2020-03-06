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  • Mundo Deportivo: Рамос, Пике, Альба и Бускетс войдут в предварительный состав сборной Испании на Олимпиаду-2020

Mundo Deportivo: Рамос, Пике, Альба и Бускетс войдут в предварительный состав сборной Испании на Олимпиаду-2020

6 марта 2020, 00:50
4

Сегодня, 6 марта, Королевская испанская футбольная федерация представит официальную заявку олимпийской сборной страны.

По информации Mundo Deportivo, в предварительный состав команды попадут такие игроки, как Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Ансу Фати и Хуниор Фирпо (все – «Барселона»).

  • Олимпийские соревнования по футболу пройдут в период с 22 июля по 8 августа 2020 года в Токио.
  • Сборные имеют право взять на турнир не более трeх игроков старше 23 лет.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио Пике Жерар Бускетс Серхио Альба Жорди Роберто Серджи Фирпо Хуниор Фати Ансу
Комментарии (4)
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KOLBIS
1583466391
Значит заканчивать решили ветераны...Олимпиада будет,как лебединая песня...
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VITOLD37
1583475202
Не более трех) А тут их пятеро
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Давид59
1583480348
Пике - 33 года, Рамос - 34, Альба - 31, Бускетс - 31. Они там понабирали, а потом кого-то выкинут и начнутся обиды
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