Mundo Deportivo: Рамос, Пике, Альба и Бускетс войдут в предварительный состав сборной Испании на Олимпиаду-2020

Сегодня, 6 марта, Королевская испанская футбольная федерация представит официальную заявку олимпийской сборной страны.
По информации Mundo Deportivo, в предварительный состав команды попадут такие игроки, как Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Ансу Фати и Хуниор Фирпо (все – «Барселона»).
- Олимпийские соревнования по футболу пройдут в период с 22 июля по 8 августа 2020 года в Токио.
- Сборные имеют право взять на турнир не более трeх игроков старше 23 лет.
Источник: Mundo Deportivo