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    «Барселона» рассматривает кандидатуру защитника «МЮ» Дармиана

    «Барселона» включила левого защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана в трансферный летний список.

    По информации ESPN каталонцы рассматривают 29-летнего игрока как недорогую альтернативу Эктору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде настаивает на подписании Фирпо на этой неделе, но стороны пока далеки от согласования сделки. Второй вариант – Макс. За его приобретение выступает трансферный отдел клуба, который недавно возглавил Эрик Абидаль.

    Изначально основным кандидатом для каталонцев был Алаба, но нежелание «Баварии» вести переговоры по австрийцу вынудило клуб рассматривать других футболистов.

    Вальверде хочет подписать игрока на левый край обороны до следующего понедельника, когда «Барселона» отправится в США, где проведет два матча против «Наполи».

    • Дармиан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Торино» в 2015 году за 18 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 он провел за «МЮ» семь матчей во всех турнирах.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +391

      GSmall 41 секунду назад

      Я не думаю что за Макса много потребуют.У немецких клубов апетиты не большие

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