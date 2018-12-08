В команду ноября Примеры по версии Whoscored вошли всего по одному игроку «Реала» и «Барселоны»

Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал команду ноября в Примере.
В ее состав вошли по два футболиста «Жироны», «Реала Сосьедад» и «Бетиса» и по одному игроку из «Эйбара», «Реала», «Сельты», «Вильярреала» и «Барселоны».
Вратарь: Яссин Буну («Жирона»).
Защитники: Рубен Пенья («Эйбар»), Бернардо Эспиноса («Жирона»), Серхио Рамос («Реал»), Тео Эрнандес («Реал Сосьедад»).
Полузащитники: Брайс Мендес («Сельта), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Джовани Ло Чельсо, Эктор Фирпо («Бетис»).
Нападающие: Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Лионель Месси («Барселона»).