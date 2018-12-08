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    • В команду ноября Примеры по версии Whoscored вошли всего по одному игроку «Реала» и «Барселоны»

    В команду ноября Примеры по версии Whoscored вошли всего по одному игроку «Реала» и «Барселоны»

    Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал команду ноября в Примере.

    В ее состав вошли по два футболиста «Жироны», «Реала Сосьедад» и «Бетиса» и по одному игроку из «Эйбара», «Реала», «Сельты», «Вильярреала» и «Барселоны».

    Вратарь: Яссин Буну («Жирона»).

    Защитники: Рубен Пенья («Эйбар»), Бернардо Эспиноса («Жирона»), Серхио Рамос («Реал»), Тео Эрнандес («Реал Сосьедад»).

    Полузащитники: Брайс Мендес («Сельта), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Джовани Ло Чельсо, Эктор Фирпо («Бетис»).

    Нападающие: Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Лионель Месси («Барселона»).

    Источник: Whoscored

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    08.12.2018 11:52
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