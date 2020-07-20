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    Marca составила сборную разочарований Примеры. В ней Гризманн, Йович и Фелиш

    Издание Marca определило сборную игроков Примеры, чьи переходы не оправдали ожиданий в прошедшем сезоне.

    Вратарь: Силлессен;

    Защитники: Корреа (оба – «Валенсия»), Калеро («Эспаньол»), Фирпо («Барселона»);

    Полузащитники: Лопеш («Севилья»), Денис Суарес («Сельта»), Варгас («Эспаньол»), Фелиш («Атлетико»);

    Нападающие: Гризманн («Барселона»), Йович («Реал»), Иглесиас («Бетис»).

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4

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      Рейтинг: +4453

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Интересно кто при Месси в Барсе сможет всех удивить ?

      0
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      Рейтинг: +2740

      KPCCSPB > Alekxei Z. 6 минут назад

      Неймар выделялся, но его ущемили в деньгах. Хотя он был первый, кто мог затмить гнома

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