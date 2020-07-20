Marca составила сборную разочарований Примеры. В ней Гризманн, Йович и Фелиш

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Издание Marca определило сборную игроков Примеры, чьи переходы не оправдали ожиданий в прошедшем сезоне.
Вратарь: Силлессен;
Защитники: Корреа (оба – «Валенсия»), Калеро («Эспаньол»), Фирпо («Барселона»);
Полузащитники: Лопеш («Севилья»), Денис Суарес («Сельта»), Варгас («Эспаньол»), Фелиш («Атлетико»);
Нападающие: Гризманн («Барселона»), Йович («Реал»), Иглесиас («Бетис»).