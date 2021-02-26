Football London: Бельерин может перейти в «Барселону» в обмен на Фирпо

блин фирпо 24, думал может 18)) ну по сути , барсе тупо пофигу думаю. Одного не нужного отдать, второго такого же получить.
«Арсенал» готов отпустить Эктора Бельерина в «Барселону». В Лондоне обдумывают вариант с обменом испанца на Хуниора Фирпо.
Бельерин – воспитанник «Барселоны», был в академии клуба с 2003 по 2011 год.
- За «Арсенал» Бельерин играет с 2013 года.
- С командой он по 3 раза брал Кубок и Суперкубок Англии.
- 24-летний Фирпо выступает за «Барселону» с 2019 года.
Источник: Football London
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