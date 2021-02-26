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    Football London: Бельерин может перейти в «Барселону» в обмен на Фирпо

    «Арсенал» готов отпустить Эктора Бельерина в «Барселону». В Лондоне обдумывают вариант с обменом испанца на Хуниора Фирпо.

    Бельерин – воспитанник «Барселоны», был в академии клуба с 2003 по 2011 год.

    • За «Арсенал» Бельерин играет с 2013 года.
    • С командой он по 3 раза брал Кубок и Суперкубок Англии.
    • 24-летний Фирпо выступает за «Барселону» с 2019 года.

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    Источник: Football London

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    26.02.2021 22:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10440

      DeStar 49 минут назад

      блин фирпо 24, думал может 18)) ну по сути , барсе тупо пофигу думаю. Одного не нужного отдать, второго такого же получить.

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      Рейтинг: +11334

      Cules2013 1 час назад

      Фирпо на трансфермаркете оценивается в 10, а Бельерин в 28, а Арсенал за него хочет, как пишут СМИ, все 40. Обмен без доплаты - это будет просто за счастье.
      Не думаю, что нам нужен Бельерин за 40. Это дорого для него. Он простой бегунок.

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