Football London: Бельерин может перейти в «Барселону» в обмен на Фирпо

«Арсенал» готов отпустить Эктора Бельерина в «Барселону». В Лондоне обдумывают вариант с обменом испанца на Хуниора Фирпо.

Бельерин – воспитанник «Барселоны», был в академии клуба с 2003 по 2011 год.