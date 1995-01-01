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    Журналист Скира: «Интер» отказал «Барселоне» в обмене Лаутаро Мартинеса на Семеду, Фирпо и Ракитича

    «Барселона» ведет переговоры с «Интером» о покупке нападающего Лаутаро Мартинеса.

    Чтобы не выплачивать за аргентинца полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро, каталонский клуб рассчитывает включить в сделку одного из своих игроков.

    «Барса» уже предлагала «Интеру» кандидатуры Нельсона Семеду, Ивана Ракитича и Хуниора Фирпо.

    Миланцы ответили отказом, поскольку никто из вышеперечисленных футболистов не нужен главному тренеру команды Антонио Конте.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2349

      Hektor 84 1 час назад

      Правильно и делают. Один уже старичок, а эти два не факт что заиграют. Полностью сумму вываливайте.

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