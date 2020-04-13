Журналист Скира: «Интер» отказал «Барселоне» в обмене Лаутаро Мартинеса на Семеду, Фирпо и Ракитича

«Барселона» ведет переговоры с «Интером» о покупке нападающего Лаутаро Мартинеса.

Чтобы не выплачивать за аргентинца полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро, каталонский клуб рассчитывает включить в сделку одного из своих игроков.

«Барса» уже предлагала «Интеру» кандидатуры Нельсона Семеду, Ивана Ракитича и Хуниора Фирпо.

Миланцы ответили отказом, поскольку никто из вышеперечисленных футболистов не нужен главному тренеру команды Антонио Конте.