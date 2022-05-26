Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» – в символической сборной худших игроков сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN показал собственную версию символической сборной худших игроков АПЛ в сезоне-2021/22.
Вратарь: Кепа Аррисабалага («Челси»);
Защитники: Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс»);
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»);
Нападающие: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Челси»), Александр Ляказетт («Арсенал»).
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Источник: ESPN