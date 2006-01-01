Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» – в символической сборной худших игроков сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN показал собственную версию символической сборной худших игроков АПЛ в сезоне-2021/22.

Вратарь: Кепа Аррисабалага («Челси»);

Защитники: Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс»);

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»);

Нападающие: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Челси»), Александр Ляказетт («Арсенал»).

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
«Вест Хэм» не собирается выкупать Крала у «Спартака» 4
Названа символическая сборная лучших игроков сезона АПЛ по версии ESPN
«МЮ» интересуется вратарем «Валенсии» Мамардашвили (AS)
Источник: ESPN

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:16
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +11470

    BRO_football 8 минут назад

    Рангник - лучший тренер!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    yrhjg 1 час назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +375

    fakeid 1 час назад

    ждём антисборную россии. что-то мне подсказывает, что в ней будет много хрюканов)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3198

    Enter2006 1 час назад

    Рангник сделал своё дело, мегаперестройщик, всё как обычно.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13639

    Skull_Boy 1 час назад

    Эти то ладно косячники, а Бруно как туда попал

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11