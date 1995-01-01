Sport.es: «Барселона» и «Бетис» активизировали переговоры по трансферу Фирпо

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Ситуация с переходом защитника «Бетиса» Эктора Фирпо в «Барселону» сдвинулась с мертвой точки.
Как сообщает Sport.es, клубы активизировали переговоры по трансферу 22-летнего футболиста.
Ожидается, что «Барса» заплатит за левого фулбека 20-21 миллион евро плюс бонусы.
В Каталонию Фирпо, предположительно, прибудет в воскресенье или понедельник.
- В прошлом сезоне Фирпо сыграл 29 матчей в составе «Бетиса», забил три гола и сделал пять результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Сумма отступных в соглашении – 50 миллионов евро.