Sport.es: «Барселона» и «Бетис» активизировали переговоры по трансферу Фирпо

Ситуация с переходом защитника «Бетиса» Эктора Фирпо в «Барселону» сдвинулась с мертвой точки.

Как сообщает Sport.es, клубы активизировали переговоры по трансферу 22-летнего футболиста.

Ожидается, что «Барса» заплатит за левого фулбека 20-21 миллион евро плюс бонусы.

В Каталонию Фирпо, предположительно, прибудет в воскресенье или понедельник.