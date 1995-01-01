Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Sport.es: «Барселона» и «Бетис» активизировали переговоры по трансферу Фирпо

    Ситуация с переходом защитника «Бетиса» Эктора Фирпо в «Барселону» сдвинулась с мертвой точки.

    Как сообщает Sport.es, клубы активизировали переговоры по трансферу 22-летнего футболиста.

    Ожидается, что «Барса» заплатит за левого фулбека 20-21 миллион евро плюс бонусы.

    В Каталонию Фирпо, предположительно, прибудет в воскресенье или понедельник.

    • В прошлом сезоне Фирпо сыграл 29 матчей в составе «Бетиса», забил три гола и сделал пять результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Сумма отступных в соглашении – 50 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7768

      Cules2013 1 час назад

      Видимо Зенит с Малкомом подсобил)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1407

      ItalianFootball 1 час назад

      Норм, он уже 25 стоит.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72916
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru