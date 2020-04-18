«Барселона» претендует на защитника «Аякса» Тальяфико

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, аргентинец может заменить в команде Хуниора Фирпо, которым интересуются другие клубы.

Каталонцы уже контактировали с агентом футболиста с целью обсудить возможное сотрудничество.