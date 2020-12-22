Фирпо, Аленья и Пуч могут покинуть «Барселону» зимой

«Барселона» планирует в зимнее трансферное окно избавиться от нескольких футболистов, не попадающих в основу при Рональде Кумане.

По информации Marca, каталонцы хотят вернуть деньги, потраченные на защитника Хуниора Фирпо, купленного в прошлом году у «Бетиса». За него «Барса» заплатила 30 миллионов евро, 12 из которых в качестве бонусов. Основным претендентом на игрока считается «Наполи».

Также команду могут покинуть Карлес Аленья, которого хочет арендовать «Хетафе», и Рики Пуч.