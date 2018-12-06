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    • «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» интересуются защитником «Бетиса» Фирпо. Он забил «Барселоне»

    «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» интересуются защитником «Бетиса» Фирпо. Он забил «Барселоне»

    По информации The Sun, многие клубы АПЛ, включая «Арсенал», «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл», заинтересованы в левом защитнике «Бетиса» Экторе Фирпо.

    22-летний футболист – самый результативный защитник чемпионата Испании в этом сезоне. Он забил три гола в последних четырех играх, в том числе в победном матче 12-го тура Примеры с «Барселоной» (4:3).

    Контракт Фирпо с клубом из Севильи рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    06.12.2018 22:00
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    Комментарии101
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro 10 декабря 2018, 23:51

      Ну, что, вольнодумцы?!..
      Пора и на заслуженный отдых..))
      Надо, хоть, немного сил оставить и на сон..))
      До завтра, всех благ и приятных сновидений!!..))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 декабря 2018, 00:10

      До завтра, Андрей, спокойной ночи. Я сейчас базу подберу и досмотрю гандбол Сербия-Черногория.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 11 декабря 2018, 00:18

      Толя, и мы с тобой отобьёмся ко сну. Базу застолбил, спокойной ночи.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro 10 декабря 2018, 23:13

      Для Рубик Докоян...
      (с) покупаю за 100р. и дома развожу и делаю из 1л. спирта 2, 5 л хорошей настойки...
      Замечательная пропорция!..
      Перед глазами мгновенно пролетели бодяжные воспоминания..))
      Спасение, веселье и умопомрачение..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 декабря 2018, 23:21

      400гр. спирта на 600 гр воды. и получалось 1л. 38 градусной настойки на можжевеловых ягодах. С водой я химичил. Кипятил, остужал, потом в морозилке замораживал и уже талую воду разводил со спиртом. Потом как-то начал покупать медицинский спирт в аптеке, 100 и 200 гр флакончики, цену уже забыл, но выгодней водки было, а главное надёжней, когда рассвет палёнки был.

      6
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > shlomo 10 декабря 2018, 23:30

      Да, легко..)) Я, Толя, просто имел в виду, сам метод бодяжения спирта Роял без хитростей и примудростей... В те времена о сложном некогда было думать..))
      Ты уж, прям, изысканность описываешь, а мы на скорую руку..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 10 декабря 2018, 23:40

      Родниковая вода очень хороша годится для разведения спирта. 10 дней настаивал в темном месте, обычно в шкафу, периодически встряхивая и переворачивая бутылки. Делал и на чернике, на клюкве, лимонных корочках и т.д., но можжевеловка мне больше всего нравилась.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > shlomo 10 декабря 2018, 23:41

      Научно-лабораторный подход лучше метода проб и ошибок!..))
      Жди и, да воздастся тебе за труды и терпение!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 10 декабря 2018, 23:48

      У меня и сейчас осталось 3-4 пакета ягод. Не помню по 5 или 10гр можжевеловых ягод из Польши. Я их покупал на рынке в киоске.

      6
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      Рейтинг: +12217

      ВетеR 10 декабря 2018, 23:05

      Всем добрых снов !

      5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 10 декабря 2018, 23:12

      Толик.... братва... всем до завтра..! нас уже клюёт...

      5
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      ...
      Рейтинг: +12217

      ВетеR > shlomo 10 декабря 2018, 23:13

      это отлично!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 10 декабря 2018, 23:15

      (с) нос уже клюёт...
      Ловись сон большой и маленький!..))
      До завтра, мастер руля и всего остального..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 10 декабря 2018, 23:22

      (с)...мастер руля...

      и как сказал шинник - сруля..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 декабря 2018, 23:24

      Так ты пшена насыпь, чтобы не зря клевал носом... ))) До завтра, Андрюха, спокойной ночи.

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 10 декабря 2018, 23:24

      (с) пусть приснится... что хочешь

      "да просто - свет а оконце...."

      5
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 23:29

      )))+
      и так весь нос в зерне..))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro 10 декабря 2018, 22:24

      "...Служащим российских госучреждений придется отказаться от использования распространенных шрифтов типа Times New Roman, Arial, Courier New и т. д. Компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на данные шрифты, отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО. В качестве причины компания указала санкции, введенные США против России..." (с)

      Теперь чинари, под страхом санкций, будут корябать на древнеславянских шрифтах, либо противоправно будут продолжать пиратствовать и далее...
      Переходите на Linux с встроенным пакетом офисных программ... Там свои шрифты, которым пиндосы - не указ!..)) Правда, Толя?!..))

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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 10 декабря 2018, 22:40

      (с) у меня в офисе стояла красная шапочка....

      так мы про баб всё же не закончили...?)

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 10 декабря 2018, 22:45

      Олег не даст.... он каждую "крышечку" поимённо помнит..)

      5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 10 декабря 2018, 22:47

      помнится я малой был, за этим спиртом дядьки гонялись...
      но не долго, он потом скурвился , как и всё остальное

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      Рубик Докоян > shlomo 10 декабря 2018, 23:00

      Блин, коробками покупали этот синтетический спирт. Как сейчас помню продают по 100р., а рядом по 99р. и там очередь хрен знает какая. ))) Спокойно покупаю за 100р. и дома развожу и делаю из 1л. спирта 2, 5 л хорошей настойки.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 10 декабря 2018, 23:15

      Ой, да чего тогда только не пили и не ели. Сколько от палёнки людей пострадало. Я помню халтурил в одном АТП, где народ возил водку, колбасу, сыру, пиво и разную молочку. Я там отоваривал свои карточки на спиртное, плюс и так покупал. Домой всё это сумками пёр в голодное время. Как-то мне вахтёр говорит : " Олег, шайбу сыра купишь" ? А я даже не понял о чём речь.-- Какую говорю шайбу ? Оказывается полный круг сыра, а он весом, наверное 5кг. Куда мне столько, 2 кг возьму. -- Да бери весь, кому-нибудь продаж остальное. Но это не про меня. Я только себе покупал, ну и родителям жены помогал продуктами. Так там одну машину с водкой "Сибирская" ( казёнку ) угнали. Пока водитель где-то отлучился уже выехав из АТП ( не то за сигаретами в киоск или в магазин ), а машину и угнали. Вот эту казёнку где-то удачно потом реализовали, а другим палёнку спихнули.

      4
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      Project Бабангида 10 декабря 2018, 22:19

      ну вот практически в эрмитаже побывал.... спасибо Толик, я то думал, что хоть в "этом логове разврата" голых баб нет? )

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 10 декабря 2018, 22:23

      Там как в Греции всё есть. ))) Сейчас можно по гуглить и многое посмотреть в интернете.

      6
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 10 декабря 2018, 22:28

      (с) практически в эрмитаже побывал...
      На Сахалине классная природа, нормальные люди, безбашенные браконьеры, тёплые и холодные озёра, солнечных дней больше, чем в Сочи, морепродукты и ледяное Охотское море... Был, знаю..))
      Ну, что, Андрик, - побывал на Сахалине?!..))

      5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 10 декабря 2018, 22:38

      +++)))

      ....ну да нуда.... по усам текло.... так где то и вытекло..)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 10 декабря 2018, 22:40

      У меня в ноуте осталось несколько фоток Танюхи где она с подругами отдыхает на природе. Красотища неописуема, на Сахалине природа ещё не пострадала от человека.

      5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 21:51

      Пора заканчивать. Спокойной ночи всем!

      6
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > zigbert 10 декабря 2018, 21:54

      Приятных сновидений!..
      Пусть тебе приснится, нынче, победная серия Спартака в весенней части чемпионата!..)) Во сне подобное возможно..))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 декабря 2018, 21:59

      До завтра, Саня, спокойной ночи. Ты как в пожарке отбиваешься по раньше... )))

      6
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro 10 декабря 2018, 21:31

      Для shlomo...
      (с) Или о женщинах, или о футболе....:))))...
      Не режь по живому, Толя!..)) Бессердечность тебе не к лицу!..))
      Привет, дорогой!..))

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      insider_retro > shlomo 10 декабря 2018, 21:44

      Тогда в картинные галереи не ходи, - распугаешь и посетителей и старушек в залах..)) А вот на выставках произведений современного искусства, - пожалуй, матерное бурчание будет в самый раз..))

      6
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      Рубик Докоян > shlomo 10 декабря 2018, 22:06

      Года 3 назад впервые побывал в Эрмитаже с подругой приехавшей из Сахалина. Подружились в интернете, и я с ней побывал во многих местах, где давно не был или вовсе не бывал из-за занятости или наплыва туристов и очередей. Но в начале сентября народу было уже намного меньше в очередях. Неделю мы с ней с утра до вечера пропадали по культурной программе, а вечером уже голодные заходили в кафе недалеко от моего дома и там отъедались под бутылочку "Мукузани". Она столько фоток наделала со своего смартфона.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 21:16

      Смотрю сейчас наших девчонок в игре со сборной Дании на ЧЕ по гандболу. Ну сегодня совсем другое дело. Отдыхали менее суток, а датчанки трое, и наших их выносят на +10. Без валидола играют, уверенно и обеспечили выход в 1/2 финала досрочно.

      8
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      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 21:20

      Вот как бывает - никакого преимущества в отдыхе.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 декабря 2018, 21:56

      В гандболе, баскете это не имеет такого значения как в футболе. Другие нагрузки игрового времени, физические, есть обратные замены, тайм-ауты и другие возможности отдыхать в самой игре. В гандболе часть игроков только обороняется, другие выбегают играть в нападении и только несколько проводят матч, играя в нападении и в защите. Тут главное не травмироваться, не получить прямой красной карточки ( в этой игре Тоня Скоробогатченко получила, но она не основной игрок ) И пропустит игру со Швецией, которая для нас уже будет просто товарищеской.

      5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 21:15

      Арсенал сегодня не похож сам на себя. Видимо все эмоции оставили на Зените.

      7
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 10 декабря 2018, 21:11

      инсайдер (с) - в попытках зацепить, все средства хороши

      тут главное на самку богомола не нарваться )

      7
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      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 10 декабря 2018, 21:24

      В этой системе ты жертва Бобана!!! ©

      5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > gogolenius 10 декабря 2018, 21:27

      факт Стас...!
      причём добровольная жертва)

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      Рейтинг: +22384

      gogolenius > Project Бабангида 10 декабря 2018, 21:30

      Экосистема)))

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      Project Бабангида > gogolenius 10 декабря 2018, 21:57

      жестокий виток в системе эволюции ))

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