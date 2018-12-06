«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» интересуются защитником «Бетиса» Фирпо. Он забил «Барселоне»

Ну, что, вольнодумцы?!..
Пора и на заслуженный отдых..))
Надо, хоть, немного сил оставить и на сон..))
До завтра, всех благ и приятных сновидений!!..))
По информации The Sun, многие клубы АПЛ, включая «Арсенал», «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл», заинтересованы в левом защитнике «Бетиса» Экторе Фирпо.
22-летний футболист – самый результативный защитник чемпионата Испании в этом сезоне. Он забил три гола в последних четырех играх, в том числе в победном матче 12-го тура Примеры с «Барселоной» (4:3).
Контракт Фирпо с клубом из Севильи рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.