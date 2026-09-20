Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Хуниор Фирпо
Статистика
€ 3,50 млн
Хуниор Фирпо - статистика
Бетис
22 августа 1996 (30), Санто-Доминго
#23 | Защитник
184 см
Доминиканская Республика
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 81'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Суперкубок Испании 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 59'
42'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
7
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+