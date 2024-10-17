Названа сумма трансферных долгов «Барселоны»

«Барселона» должна клубам за трансферы игроков чуть более 147 миллионов евро, из которых 45 миллионов подлежат возврату в краткосрочной перспективе и 102 миллиона – в долгосрочной, сообщает As, ссылаясь на данные из финансового отчета каталонцев,

Семь клубов все еще должны получить деньги от «Барселоны» за нападающего Роберта Левандовского, перешедшего в команду в 2022 году за 45+5 миллионов евро из «Баварии». Большинство из них – польские, которым положены солидарные выплаты за обучение футболиста.

«Баварии» «блауграна» должна 10,4 миллиона евро в краткосрочный период и 10,6 миллиона в долгосрочный. «Боруссия Д» получит 78 тысяч евро в краткосрочной и еще 78 тысяч в долгосрочной перспективе.

Также за поляка должны получить выплаты «Легия» (по 50 тысяч в краткосрочной и в долгосрочной перспективах), «Лех» (по 119 тысяч), «Дельта» (по 33 тысячи), «Знич» (по 113 тысяч) и «Полония» (по 169 тысяч).

«Барселона» также должна рассчитаться за трансфер вингера Рафиньи, который перешел из «Лидса» в 2022 году за 58 миллионов евро. Клуб должен выплатить англичанам 559 тысяч евро в краткосрочной перспективе и почти 42 миллиона в долгосрочной, а также некоторую сумму его предыдущим клубам, таким как «Спортинг» и «Ренн».

«Манчестер Сити» должен получить за вингера Феррана Торреса 26 миллионов евро (при трансфере в 55+10 миллионов евро), а «Бетис» – 1,5 миллиона евро за защитника Эмерсона Рояла (900 тысяч евро) и защитника Хуниора Фирпо (600 тысяч евро). Последние двое уже не играют за клуб.

Также за «Бетис» на правах аренды сейчас выступает Витор Роке, перешедший из «Атлетико Паранаэнсе» за 30+30 миллионов евро. Бразильский клуб должен получить 11,8 миллиона евро в краткосрочной и 7 миллионов в долгосрочной перспективе.