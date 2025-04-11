Еще 11 футболистов подозреваются в игре на нелегальных ставках

В Италии продолжается расследование дела о ставках Николо Фаджоли и Сандро Тонали.
Следователям удалось выяснить, что еще не менее 11 футболистов нелегально ставили на спорт.
Все они выступают в Серии А или раньше играли в чемпионате Италии.
Corriere della Sera опубликовала список подозреваемых игроков:
- Алессандро Флоренци
- Николо Дзаньоло
- Маттиа Перин
- Уэстон МакКенни
- Леандро Паредес
- Анхель Ди Мария
- Раоуль Белланова
- Самуэле Риччи
- Кристиан Буонаюто
- Маттео Кансельери
- Хуниор Фирпо
Источник: Corriere della Sera