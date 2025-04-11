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  • Еще 11 футболистов подозреваются в игре на нелегальных ставках

Еще 11 футболистов подозреваются в игре на нелегальных ставках

Сегодня, 15:53
2

В Италии продолжается расследование дела о ставках Николо Фаджоли и Сандро Тонали.

Следователям удалось выяснить, что еще не менее 11 футболистов нелегально ставили на спорт.

Все они выступают в Серии А или раньше играли в чемпионате Италии.

Corriere della Sera опубликовала список подозреваемых игроков:

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Источник: Corriere della Sera
Италия. Серия А Лидс Парма Кремонезе Торино Аталанта Бенфика Рома Ювентус Фиорентина Милан Ди Мария Анхель Перин Маттиа Флоренци Алессандро Паредес Леандро МакКенни Уэстон Фирпо Хуниор Дзаньоло Николо Белланова Раоуль Риччи Самуэле Кансельери Маттео Буонаюто Кристиан
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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1744377224
Всех оправдают,Маккенни бан на 2 года,Ювентусу минус 15 очков
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Хулиганин
1744378174
Одного забыли. Из Фиорентины. Алессандро Кокорино.
Ответить
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