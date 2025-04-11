Еще 11 футболистов подозреваются в игре на нелегальных ставках

В Италии продолжается расследование дела о ставках Николо Фаджоли и Сандро Тонали.

Следователям удалось выяснить, что еще не менее 11 футболистов нелегально ставили на спорт.

Все они выступают в Серии А или раньше играли в чемпионате Италии.

Corriere della Sera опубликовала список подозреваемых игроков: