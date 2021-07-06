Журналист Скира: Фирпо перейдет из «Барселоны» в «Лидс» за 15 миллионов

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо продолжит карьеру в «Лидсе».
По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро.
Контракт испанца с «Лидсом» будет рассчитан до 2026 года. Зарплата – 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
- Фирпо провел 7 матчей за «Барсу» в минувшем сезоне Примеры, забил один гол и отдал ассист.
- Он перешел в каталонский клуб из «Бетиса» летом 2019 года за 18 миллионов евро.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры