Журналист Скира: Фирпо перейдет из «Барселоны» в «Лидс» за 15 миллионов

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо продолжит карьеру в «Лидсе».

По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро.

Контракт испанца с «Лидсом» будет рассчитан до 2026 года. Зарплата – 2 миллиона евро в год без учета бонусов.