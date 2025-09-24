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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Мидтьюлланд - Штурм
Мидтьюлланд - Штурм: обзор матча 24 сентября 2025
Мидтьюлланд
24.09.2025, среда, 19:45
Лига Европы, 1 тур
2 : 0
Завершен
Штурм
7'
О. Кристенсен (АГ)
89'
У. Диао
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Штурм
Завершен
ГОЛ! 2:0!
Усман Диао
Пас отдал
Арал Симсир
89'
Замена
Вальдемар Андреасен
️️️️➡️️
Франкулину
88'
84'
Замена
Юлиус Бек
️️️️➡️️
Точи Чуквуани
73'
Замена
Стефан Хирлендер
️️️️➡️️
Тим Оэрман
73'
Замена
Belmin Beganovic
️️️️➡️️
Сиди Джатта
71'
Желтая карточка
Эмануэль Айву
Замена
Эдвард Чилуфья
️️️️➡️️
Жуниор Брумадо
69'
Замена
Адам Габриэль
️️️️➡️️
Кевин Мбабу
69'
Замена
Арал Симсир
️️️️➡️️
Ге-Сон Чо
60'
59'
Замена
Леон Гргич
️️️️➡️️
Маурице Малоне
45'
+3
Желтая карточка
Маурице Малоне
Желтая карточка
Филип Биллинг
45'
Желтая карточка
Франкулину
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Оливер Кристенсен
7'
Желтая карточка
Жуниор Брумадо
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Усман Диао
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Штурм
53
Оливер Кристенсен
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
77
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Bilal Krubally
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
13
Адам Габриэль
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
58
Арал Симсир
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
25
Friday Etim
ЦФ
Штурм
40
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Gabriel Haider
ЦЗ
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
39
Luca Weinhandl
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Jacob Hödl
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
38
Леон Гргич
ЦФ
4-1-2-3
16
Олафссон
4
Диао
3
Ли
22
Серенсен
43
Мбабу
21
Кастильо
19
8
Биллинг
7
Франкулину
74
Брумадо
10
Чо
3-2-3-2
53
Кристенсен
24
Лавале
4
Горенц-Станкович
15
Оэрман
47
Айву
17
Карич
42
Чуквуани
14
Хорват
8
77
Малоне
20
Джатта
43
Мбабу
13
Габриэль
13
Габриэль
43
Мбабу
7
Франкулину
20
Андреасен
20
Андреасен
7
Франкулину
10
Чо
58
Симсир
58
Симсир
10
Чо
74
Брумадо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
74
Брумадо
42
Чуквуани
19
Бек
19
Бек
42
Чуквуани
15
Оэрман
25
Хирлендер
25
Хирлендер
15
Оэрман
43
43
20
Джатта
26
26
20
Джатта
77
Малоне
38
Гргич
38
Гргич
77
Малоне
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Штурм
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Bilal Krubally
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
25
Friday Etim
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
40
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Gabriel Haider
ЦЗ
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
39
Luca Weinhandl
ЦП
Главный тренер
Юрген Саумель
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Bilal Krubally
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
25
Friday Etim
ЦФ
Остались в запасе
40
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Gabriel Haider
ЦЗ
2
Джейланд Митчелл
ЦЗ
39
Luca Weinhandl
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Юрген Саумель
Статистика матча Мидтьюлланд - Штурм
3
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
16
Офсайды
5
0
Количество передач
390
351
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.8
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
МКХ Арена
Посещаемость:
8331
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