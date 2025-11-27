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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Рома - Мидтьюлланд
Рома - Мидтьюлланд: обзор матча 27 ноября 2025
Рома
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
2 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
7'
Н. Эль-Айнауи
83'
С. Эль-Шаарави
86'
Паулиньо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Рома - Мидтьюлланд
Завершен
90'
+3'
Желтая карточка
Джанлука Манчини
89'
86'
ГОЛ! 2:1!
Паулиньо
Пас отдал
Арал Симсир
85'
Желтая карточка
Мадс Серенсен
(задержка)
ГОЛ! 2:0!
Стефан Эль-Шаарави
Пас отдал
Леон Бэйли
83'
80'
Желтая карточка
Мартин Эрлич
(грубость)
Замена
Леон Бэйли
️️️️➡️️
Пауло Дибала
78'
Замена
Константинос Цимикас
️️️️➡️️
Зеки Челик
78'
77'
Желтая карточка
Дарио Осорио
(грубость)
75'
Замена
Арал Симсир
️️️️➡️️
Франкулину
67'
Замена
Паулиньо
️️️️➡️️
Виктор Бак Йенсен
Замена
Стефан Эль-Шаарави
️️️️➡️️
Лоренцо Пеллегрини
61'
Замена
Эван Фергюсон
️️️️➡️️
Матиас Соуле
61'
60'
Замена
Вальдемар Андреасен
️️️️➡️️
Денил Кастильо
59'
Травма
Денил Кастильо
Желтая карточка
Бриан Кристанте
(задержка)
52'
46'
Замена
Жуниор Брумадо
️️️️➡️️
Pedro Bravo
46'
Замена
Дарио Осорио
️️️️➡️️
Микель Гогорза
45'
+2'
Замена
Бриан Кристанте
️️️️➡️️
Куадио Коне
27'
Травма
Куадио Коне
26'
ГОЛ! 1:0!
Нил Эль-Айнауи
Пас отдал
Зеки Челик
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Франкулину
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
31
Леон Бэйли
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
58
Арал Симсир
ЛВ
11
Дарио Осорио
ПВ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
25
Friday Etim
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
87
Гиларди
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
43
Уэсли
24
Эль-Айнауи
17
Коне
7
Пеллегрини
18
Соуле
21
Дибала
3-3-2-2
16
Олафссон
25
Эрлич
22
Серенсен
4
Диао
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
19
8
Биллинг
41
Гогорза
7
Франкулину
2
Челик
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
21
Дибала
31
Бэйли
31
Бэйли
21
Дибала
18
Соуле
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Соуле
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
21
Кастильо
20
Андреасен
20
Андреасен
21
Кастильо
7
Франкулину
58
Симсир
58
Симсир
7
Франкулину
41
Гогорза
11
Осорио
11
Осорио
41
Гогорза
19
74
Брумадо
74
Брумадо
19
Остались в запасе
Рома
Мидтьюлланд
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
25
Friday Etim
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
60
Марк Угбо
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
33
Alamara Djabi
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
25
Friday Etim
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Рома - Мидтьюлланд
2
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
20
Офсайды
2
2
Количество передач
450
374
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Олимпико
Посещаемость:
61653
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