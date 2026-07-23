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  • «Бешикташ» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

«Бешикташ» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

23 июля, 19:54
Бешикташ
23.07.2026, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
26' О. Кекчю
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
29
Ilhan Fakili
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
90
Friday Etim
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
5
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
15
Beni Junior
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
13
Адам Габриэль
ЦП
27
Sofus Johannesen
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
19
Stanley Iheanacho
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
4-2-1-3
1
Нюбель
62
Мурильо
35
Джало
53
Топджу
33
Йилмаз
6
Озкан
10
Кекчю
15
Олайтан
9
О
29
18
Черны
4-2-2-2
1
Олафссон
5
Кристенсен
3
Ли
22
Серенсен
55
Бак Йенсен
8
Биллинг
19
11
Осорио
20
Андреасен
7
Франкулину
90
33
Йилмаз
11
Уаттара
11
Уаттара
33
Йилмаз
35
Джало
12
Агбаду
12
Агбаду
35
Джало
6
Озкан
8
Йилмаз
8
Йилмаз
6
Озкан
29
7
Рашица
7
Рашица
29
9
О
90
Кылыксой
90
Кылыксой
9
О
7
Франкулину
6
Эрлич
6
Эрлич
7
Франкулину
20
Андреасен
21
Кастильо
21
Кастильо
20
Андреасен
Кастильо
29
Вятьен
29
Вятьен
Кастильо
11
Осорио
10
Чо
10
Чо
11
Осорио
Остались в запасе
Бешикташ
Мидтьюлланд
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
5
Амир Хаджиахметович
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
15
Beni Junior
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
27
Sofus Johannesen
ЦП
19
Stanley Iheanacho
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
5
Амир Хаджиахметович
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
15
Beni Junior
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
27
Sofus Johannesen
ЦП
19
Stanley Iheanacho
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Бешикташ - Мидтьюлланд
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Мидтьюлланда», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Мидтьюлланд»

«Бешикташ» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мидтьюлланд Бешикташ
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