23.07.2026, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-2-1-3
1
Нюбель
62
Мурильо
35
Джало
53
Топджу
33
Йилмаз
6
Озкан
10
Кекчю
15
Олайтан
9
О
29
18
Черны
4-2-2-2
1
Олафссон
5
Кристенсен
3
Ли
22
Серенсен
55
Бак Йенсен
8
Биллинг
19
11
Осорио
20
Андреасен
7
Франкулину
90
33
Йилмаз
11
Уаттара
11
Уаттара
33
Йилмаз
35
Джало
12
Агбаду
12
Агбаду
35
Джало
6
Озкан
8
Йилмаз
8
Йилмаз
6
Озкан
29
7
Рашица
7
Рашица
29
9
О
90
Кылыксой
90
Кылыксой
9
О
7
Франкулину
6
Эрлич
6
Эрлич
7
Франкулину
20
Андреасен
21
Кастильо
21
Кастильо
20
Андреасен
Кастильо
29
Вятьен
29
Вятьен
Кастильо
11
Осорио
10
Чо
10
Чо
11
Осорио
Остались в запасе
Бешикташ
Мидтьюлланд
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
5
Амир Хаджиахметович
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
15
Beni Junior
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
27
Sofus Johannesen
ЦП
19
Stanley Iheanacho
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
5
Амир Хаджиахметович
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
15
Beni Junior
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
27
Sofus Johannesen
ЦП
19
Stanley Iheanacho
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Бешикташ - Мидтьюлланд
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Мидтьюлланда», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 21:00 по московскому времени.
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- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»