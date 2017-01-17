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    Девич: «Бердыев хотел видеть меня в «Ростове», а я хотел играть у такого большого тренера»

    Новичок «Ростова» Марко Девич поделился впечатлениями после подписания контракта с желто-синими. 33-летний нападающий заявил, что хотел работать под началом главного тренера ростовчан Курбана Бердыева, в то время как сам специалист выражал желание видеть украинца в команде.

    «Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как «Ростов». За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась – как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера.

    Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун – очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним», – сказал Девич.

    Источник: ТАСС

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    17.01.2017 20:37
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 января 2017, 00:29

      Думаю, Девич не пожалеет о своей карьере в Ростове..

      1
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      Рейтинг: +206

      aMur 18 января 2017, 11:17

      Еще один из Рубина к Бердыеву сбежал, хотя раньше и не тренировался у него.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 января 2017, 10:40

      Хорошее приобретение для Ростова, будет польза.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 18 января 2017, 08:57

      посмотрим хоть тебе и 33,но Бердыев редко ошибается

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 января 2017, 06:05

      Мы болелы Ростова очень рады!....Удачи Марко!!!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 января 2017, 02:15

      Ну что-же, добро пожаловать в "Ростов", думаю выбор сделан правильно

      3
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 18 января 2017, 00:42

      Удачи

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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 18 января 2017, 00:21

      Да игрок не плохой и интересный для Ростова но уже возраст для напа 33 года многовато

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 января 2017, 23:13

      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 17 января 2017, 22:56

      Девич - хороший игрок. Удачи ему и Бикиевичу!

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