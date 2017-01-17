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  • Девич: «Бердыев хотел видеть меня в «Ростове», а я хотел играть у такого большого тренера»

Девич: «Бердыев хотел видеть меня в «Ростове», а я хотел играть у такого большого тренера»

17 января 2017, 20:37
23

Новичок «Ростова» Марко Девич поделился впечатлениями после подписания контракта с желто-синими. 33-летний нападающий заявил, что хотел работать под началом главного тренера ростовчан Курбана Бердыева, в то время как сам специалист выражал желание видеть украинца в команде.

«Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как «Ростов». За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась – как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера.

Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун – очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним», – сказал Девич.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Девич Марко Бердыев Курбан
Комментарии (23)
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АЛЕКС 58
1484675348
Удачи в новом клубе!
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lavruxa1980
1484679804
Ростову только удачи!
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NapaS
1484682981
Девич - хороший игрок. Удачи ему и Бикиевичу!
Ответить
rubinovyi2
1484684030
Удачи!
Ответить
Опять не угадал
1484689326
Удачи
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арейская
1484694907
Ну что-же, добро пожаловать в "Ростов", думаю выбор сделан правильно
Ответить
a-rakhmatov
1484708750
Мы болелы Ростова очень рады!....Удачи Марко!!!)))
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товрос
1484719044
посмотрим хоть тебе и 33,но Бердыев редко ошибается
Ответить
vgarakh
1484725207
Хорошее приобретение для Ростова, будет польза.
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Таганский
1484774997
Думаю, Девич не пожалеет о своей карьере в Ростове..
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