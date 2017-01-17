Девич: «Бердыев хотел видеть меня в «Ростове», а я хотел играть у такого большого тренера»

Новичок «Ростова» Марко Девич поделился впечатлениями после подписания контракта с желто-синими. 33-летний нападающий заявил, что хотел работать под началом главного тренера ростовчан Курбана Бердыева, в то время как сам специалист выражал желание видеть украинца в команде.

«Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе, как «Ростов». За последние полтора года эта команда очень сильно поднялась – как в России, так и в Европе. У нас был короткий разговор с Курбаном Бердыевым, он хотел видеть меня в команде, а я хотел играть у такого большого тренера.

Меня не пугает конкуренция с Азмуном. На протяжении карьеры я никогда не боялся конкуренции. Азмун – очень перспективный игрок, ему нужно прибавить, и он сможет стать одним из лучших нападающих в Европе. Я рад, что буду играть рядом с ним», – сказал Девич.