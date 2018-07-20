Девич: «Завершать карьеру не планирую, жду варианты»

Украинский нападающий Марко Девич не планирует завершать свою профессиональную карьеру после уход из «Вадуца» (Лихтенштейн).

«Да, я уже не являюсь игроком «Вадуца». Но пока комментировать это я бы не хотел.

Завершать карьеру не планирую. Желание играть у меня есть, буду рассматривать варианты», – рассказал 34-летний футболист.

Девич известен в России по выступлениям в составе «Ростова» и «Рубина». Ранее форвард отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов, он провел за российский клуб шесть матчей.