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    Девич: «Завершать карьеру не планирую, жду варианты»

    Украинский нападающий Марко Девич не планирует завершать свою профессиональную карьеру после уход из «Вадуца» (Лихтенштейн).

    «Да, я уже не являюсь игроком «Вадуца». Но пока комментировать это я бы не хотел.

    Завершать карьеру не планирую. Желание играть у меня есть, буду рассматривать варианты», – рассказал 34-летний футболист.

    Девич известен в России по выступлениям в составе «Ростова» и «Рубина». Ранее форвард отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов, он провел за российский клуб шесть матчей.

    Источник: sport.ua

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    20.07.2018 07:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 июля 2018, 22:37

      Угу, до 40 подожди..

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 08:10

      Помню Девича по Металлисту. Сильный игрок, но конец карьеры себе смазал капитально.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 07:41

      Глядя на эффективность и профессионализм селекционных отделов во многих футбольных клубов. То создаётся впечатление, что там работают потомки и продолжатели дела Трофима Лысенко...

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