Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов. Украинец провел за российский клуб шесть матчей

    «Ростов» будет обязан выплатить чуть менее 40 миллионов рублей экс-нападающему команды Марко Девичу, выступающему ныне за «Вадуц». Именно такую сумму украинец отсудил у желто-синих за досрочный разрыв контракт, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Футболист присоединился к ростовчанам в январе 2017 года, заключив соглашение сроком на 1,5 года, однако уже в июне договор был расторгнут по обоюдному согласию. Но, как оказалось, сразу после его разрыва хавбек обратился в ФИФА, обвинив российский клуб в незаконных действиях. В результате суд он выиграл.

    Отметим, что в составе «Ростова» Девич провел всего шесть матчей. Таким образом за каждое появление полузащитника на поле дончане заплатят 6,5 миллионов рублей.

    Источник: Telegram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 7 мая 2018, 23:07

      Что-то тут не то. Контракт если расторгается по обоюдному согласию никаких последствий это нести не должно. Значит дело не в этом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 мая 2018, 21:20

      Грабят нас- лопухов-все кто хочет.А кто вообще спортом заведует у нас?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 21:09

      Выиграл суд,хотя контракт разорван по обоюдному согласию.Странно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 18:33

      раз смог отсудить значит сами виноваты что так так контракт составили а потом разорвали не подумав о последствиях.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 мая 2018, 18:20

      Мля за чтоооо? Второй Пашка Погребняк. Стыдно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 7 мая 2018, 18:16

      Украинский экс-нападающий! Этим всё сказано. Это уже диагноз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 7 мая 2018, 17:07

      Да пошёл он н.а.х.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 мая 2018, 17:05

      На кол того, кто такой дог составлял.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 мая 2018, 16:27

      Не пашет этот сраный телеграм, там Дурову почти два млрд баксов занесли, чтобы все работало, он жид с каким то роскомнадзором договориться не может, купил бы им уже по резиновой лолите, они б и обрадовались )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 7 мая 2018, 16:23

      Тиха укрАинская ночь, но сало надо перепрятать

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11