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  • Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов. Украинец провел за российский клуб шесть матчей

Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов. Украинец провел за российский клуб шесть матчей

7 мая 2018, 14:48
17

«Ростов» будет обязан выплатить чуть менее 40 миллионов рублей экс-нападающему команды Марко Девичу, выступающему ныне за «Вадуц». Именно такую сумму украинец отсудил у желто-синих за досрочный разрыв контракт, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Футболист присоединился к ростовчанам в январе 2017 года, заключив соглашение сроком на 1,5 года, однако уже в июне договор был расторгнут по обоюдному согласию. Но, как оказалось, сразу после его разрыва хавбек обратился в ФИФА, обвинив российский клуб в незаконных действиях. В результате суд он выиграл.

Отметим, что в составе «Ростова» Девич провел всего шесть матчей. Таким образом за каждое появление полузащитника на поле дончане заплатят 6,5 миллионов рублей.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Вадуц Ростов Девич Марко
Комментарии (17)
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тщмек 19
1525694336
Ага, щас вам так и отслюнявят грывен пачку.
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С-Пб on-line
1525694620
Хитрый са лоед
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iBragim2102
1525694991
Сообщает елеграм-канал «Мутко против Соккер, что дальше, спидинфо?
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piligrim1986
1525695629
на то он и укропиньо
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vladik12
1525695673
Ну ничего, выплатят. Для клуба РФПЛ это не деньги.
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Отчаянный Пердун
1525698838
Вот же ****. Если разорвали по обоюдному согласию, обращаться в суд как то подло.
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max74
1525699436
Тиха укрАинская ночь, но сало надо перепрятать
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Бухбух
1525701933
На кол того, кто такой дог составлял.
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Федя Кабак
1525706444
Мля за чтоооо? Второй Пашка Погребняк. Стыдно
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OfaZavr
1525707238
раз смог отсудить значит сами виноваты что так так контракт составили а потом разорвали не подумав о последствиях.
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