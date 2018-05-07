Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов. Украинец провел за российский клуб шесть матчей

«Ростов» будет обязан выплатить чуть менее 40 миллионов рублей экс-нападающему команды Марко Девичу, выступающему ныне за «Вадуц». Именно такую сумму украинец отсудил у желто-синих за досрочный разрыв контракт, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Футболист присоединился к ростовчанам в январе 2017 года, заключив соглашение сроком на 1,5 года, однако уже в июне договор был расторгнут по обоюдному согласию. Но, как оказалось, сразу после его разрыва хавбек обратился в ФИФА, обвинив российский клуб в незаконных действиях. В результате суд он выиграл.

Отметим, что в составе «Ростова» Девич провел всего шесть матчей. Таким образом за каждое появление полузащитника на поле дончане заплатят 6,5 миллионов рублей.