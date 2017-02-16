Марко Девич - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Девич
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 425
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Девич
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2017
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.02.2017
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.02.2017
|75' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Спарта (Прага)