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    Марко Девич - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Девич
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 октября 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 76
    Стоимость:
    € 425
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2017 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    23.02.2017 Был в запасе Спарта (Прага) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.02.2017 75' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 Спарта (Прага)
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