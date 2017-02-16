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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ростов - Спарта
Ростов - Спарта: обзор матча 16 февраля 2017
Ростов
16.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Спарта
15'
М. Мевля
38'
Д. Полоз
40'
К. Нобоа
68'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спарта
87'
Замена
Д. Лафата
️️️️
Б. Докал
Замена
А. Препелицэ
️️️️
А. Ерохин
83'
80'
Замена
М. Холек
️️️️
Л. Ваха
76'
Замена
М. Хибс
️️️️
Н. Албиак
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Полоз
75'
ГОЛ! 4:0!
С. Азмун
Пас отдал
Д. Полоз
68'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
67'
ГОЛ! 3:0!
К. Нобоа
40'
ГОЛ! 2:0!
Д. Полоз
Пас отдал
Т. Калачев
38'
35'
Желтая карточка
Б. Докал
32'
Вторая желтая
Т. Конате
20'
Желтая карточка
Т. Конате
ГОЛ! 1:0!
М. Мевля
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Спарта
40
Томаш Коубек
ВР
26
Коста Намойнесу
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Тьемоко Конате
ЛВ
9
Борек Докал
ОП
6
Лукаш Ваха
ЦП
23
Нестор Албиак
ПВ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Филип Гавелка
АП
21
Давид Лафата
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Медведев
13
Гранат
32
Мевля
44
Навас
30
Кудряшов
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
11
Бухаров
3-3-1-2-1
40
Коубек
61
Сачек
3
Мазух
3
Кадлец
15
Караваев
9
Докал
26
Намойнесу
6
Ваха
23
Албиак
18
Конате
39
Юлиш
21
Ерохин
28
Препелицэ
28
Препелицэ
21
Ерохин
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
7
Полоз
32
Девич
32
Девич
7
Полоз
23
Албиак
11
Хибс
11
Хибс
23
Албиак
6
Ваха
25
Холек
25
Холек
6
Ваха
9
Докал
21
Лафата
21
Лафата
9
Докал
Остались в запасе
Ростов
Спарта
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
10
Филип Гавелка
АП
35
Давид Бичик
ВР
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
10
Филип Гавелка
АП
35
Давид Бичик
ВР
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Давид Голоубек
Статистика матча Ростов - Спарта
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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