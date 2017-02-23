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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Ростов
Спарта - Ростов: обзор матча 23 февраля 2017
Спарта
23.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Ростов
83'
В. Караваев
13'
Д. Полоз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Ростов
ГОЛ! 1:1!
В. Караваев
Пас отдал
Й. Шурал
83'
77'
Желтая карточка
А. Ерохин
Желтая карточка
Й. Шурал
71'
Замена
М. Хибс
️️️️
Н. Албиак
70'
70'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
В. Гранат
Вторая желтая
К. Намойнесу
67'
51'
Желтая карточка
Т. Калачев
46'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
А. Гацкан
46'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
Замена
Ф. Гавелка
️️️️
О. Мазух
46'
Замена
Й. Шурал
️️️️
М. Пулькраб
40'
Травма
М. Пулькраб
39'
Желтая карточка
К. Намойнесу
36'
24'
Желтая карточка
А. Бухаров
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Томаш Коубек
ВР
26
Коста Намойнесу
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Нестор Албиак
ЛП
25
Марио Холек
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
11
Матей Хибс
ЛЗ
6
Лукаш Ваха
ЦП
10
Филип Гавелка
АП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
3-2-3-2
40
Коубек
61
Сачек
3
Мазух
3
Кадлец
26
Намойнесу
15
Караваев
23
Албиак
47
Чермак
25
Холек
10
Пулькраб
39
Юлиш
3-3-1-2-1
30
Медведев
13
Гранат
44
Навас
32
Мевля
2
Калачев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
11
Бухаров
3
Мазух
10
Гавелка
10
Гавелка
3
Мазух
23
Албиак
11
Хибс
11
Хибс
23
Албиак
10
Пулькраб
32
Шурал
32
Шурал
10
Пулькраб
13
Гранат
43
Терентьев
43
Терентьев
13
Гранат
8
Гацкан
28
Препелицэ
28
Препелицэ
8
Гацкан
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
Остались в запасе
Спарта
Ростов
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
35
Давид Бичик
ВР
6
Лукаш Ваха
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
35
Давид Бичик
ВР
6
Лукаш Ваха
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Спарта - Ростов
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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