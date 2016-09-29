Давид Голоубек
Тренер
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Голоубек
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|8 июня 1980
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Голоубек
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|8 июня 1980
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спарта
|7
|4
|2
|1
|Дата
|Матч
|08.12.2016
|Интер
|2 : 1
|Спарта
|29.09.2016
|Спарта
|3 : 1
|Интер
|20.10.2016
|Хапоэль БШ
|0 : 1
|Спарта
|24.11.2016
|Спарта
|1 : 0
|Саутгемптон
|03.11.2016
|Спарта
|2 : 0
|Хапоэль БШ
|16.02.2017
|Ростов
|4 : 0
|Спарта
|23.02.2017
|Спарта
|1 : 1
|Ростов