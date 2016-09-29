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    Давид Голоубек

    Тренер
    Имя Давид
    Фамилия Голоубек
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 8 июня 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спарта 7 4 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.12.2016 Интер 2 : 1 Спарта
    29.09.2016 Спарта 3 : 1 Интер
    20.10.2016 Хапоэль БШ 0 : 1 Спарта
    24.11.2016 Спарта 1 : 0 Саутгемптон
    03.11.2016 Спарта 2 : 0 Хапоэль БШ
    16.02.2017 Ростов 4 : 0 Спарта
    23.02.2017 Спарта 1 : 1 Ростов
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