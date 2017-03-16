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Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ростов
Манчестер Юнайтед - Ростов: обзор матча 16 марта 2017
Манчестер Юнайтед
16.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ростов
70'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ростов
87'
Желтая карточка
А. Бухаров
81'
Замена
И. Киреев
️️️️
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
З. Ибрагимович
70'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Д. Блинд
64'
Травма
Д. Блинд
62'
61'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
Замена
М. Феллайни
️️️️
П. Погба
48'
Травма
П. Погба
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
(К)
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-2-2-1
44
Ромеро
17
Блинд
6
Смоллинг
3
Байи
5
Рохо
21
Эррера
22
Мхитарян
8
Погба
25
Валенсия
64
Мата
11
Ибрагимович
3-2-1-3-1
30
Медведев
43
Терентьев
44
Навас
32
Мевля
28
Препелицэ
30
Кудряшов
16
Нобоа
19
Байрамян
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
17
Блинд
4
Джонс
4
Джонс
17
Блинд
8
Погба
25
Феллайни
25
Феллайни
8
Погба
19
Байрамян
88
Киреев
88
Киреев
19
Байрамян
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ростов
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Евгений Гошев
ВР
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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