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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ростов - Манчестер Юнайтед
Ростов - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 марта 2017
Ростов
09.03.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
53'
А. Бухаров
35'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Замена
М. Кэррик
️️️️
А. Эррера
90'
+2
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Д. Блинд
78'
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
74'
Желтая карточка
Т. Калачев
73'
67'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
К. Нобоа
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Бухаров
Пас отдал
Т. Калачев
53'
Желтая карточка
А. Бухаров
44'
35'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
А. Гацкан
25'
21'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Замена
Д. Терентьев
️️️️
В. Гранат
18'
Травма
В. Гранат
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ПЗ
21
Андер Эррера
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Медведев
32
Мевля
44
Навас
13
Гранат
30
Кудряшов
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
11
Бухаров
3-3-3-1
44
Ромеро
15
Янг
6
Смоллинг
4
Джонс
5
Рохо
21
Эррера
17
Блинд
22
Мхитарян
8
Погба
25
Феллайни
11
Ибрагимович
13
Гранат
43
Терентьев
43
Терентьев
13
Гранат
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
21
Эррера
16
Кэррик
16
Кэррик
21
Эррера
17
Блинд
25
Валенсия
25
Валенсия
17
Блинд
22
Мхитарян
9
Марсьяль
9
Марсьяль
22
Мхитарян
Остались в запасе
Ростов
Манчестер Юнайтед
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
43
Давид Де Хеа
ВР
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ростов - Манчестер Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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