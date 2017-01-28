Девич: «Ростов»? У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду»

Новичок «Ростова» Марко Девич поделился впечатлениями от выступлений своей новой команды в последнее время. Напомним, 33-летний футболист перешел в стан желто-синих этой зимой, подписав контракт до лета 2018 года.

«За последние полтора года «Ростов» очень сильно прибавил. Ребята сделали большое дело, и я надеюсь, что это не конец. У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду. По результату, игре и коллективу «Ростов» находится на самом верху», – сказал Девич.

В нынешнем сезоне Девич провел в РФПЛ семь матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч.