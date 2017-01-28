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  • Девич: «Ростов»? У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду»

Девич: «Ростов»? У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду»

28 января 2017, 21:07
9

Новичок «Ростова» Марко Девич поделился впечатлениями от выступлений своей новой команды в последнее время. Напомним, 33-летний футболист перешел в стан желто-синих этой зимой, подписав контракт до лета 2018 года.

«За последние полтора года «Ростов» очень сильно прибавил. Ребята сделали большое дело, и я надеюсь, что это не конец. У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду. По результату, игре и коллективу «Ростов» находится на самом верху», – сказал Девич.

В нынешнем сезоне Девич провел в РФПЛ семь матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Девич Марко
Комментарии (9)
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Поль
1485630854
Был на матче Ростова и Спартака в этом сезоне в Москве. Видел и предматчевую разминку Ростова. Донские тренировались слажено и четко. Сидел и понимал, что матч окажется крайне сложным. Понимал, глядя на разминку.
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Ще Гевара
1485635082
Девич должен заиграть в Ростове.
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Диктор
1485635271
Ну это только впечатление.
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alp
1485638540
Я желаю Ростову финансов прогресса и везения. и чтобы именно они боролись с Зенитом за 1-е место, а не всякие там случайные спартаки
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АЛЕКС 58
1485664087
Удачи Ростову!
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Таганский
1485684150
ТОП-команда звучит неплохо, согласен с тобой, Марко!!)) Пусть будет ТОП..
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vgarakh
1485761417
Удачи! Быстрее влиться в команду. Верим в успех.
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