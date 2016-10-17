Девич: «Готов вернуться в Украину и рассмотрел бы предложение киевского «Динамо»

Нападающий «Рубина» Марко Девич отметил, что не против вернуться в УПЛ. По словам игрока, он готов рассмотреть предложение от топ-клуба, в том числе киевского «Динамо». Ранее в Украине форвард защищал цвета «Волыни», «Металлиста» и «Шахтера». В нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист записал в свой актив один забитый мяч в четырех играх.

«Я готов вернуться в Украину. Если будет хорошее предложение от хорошей команды, то я согласен. В свое время я действительно имел предложение от киевского «Динамо». Президент клуба уважает меня как игрока. Но параллельно меня хотел «Шахтер». Между двумя вариантами я выбрал «горняков».

Что могу сказать сейчас… «Динамо» – один из двух лидеров чемпионата Украины. Если бы снова поступило предложение от «Динамо», то да – я бы подумал над ним и обсудил», – приводит слова Девича «Футбол 24».