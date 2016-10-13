Девич может покинуть «Рубин» этой зимой и уехать в клуб с Ближнего Востока

«Рубин» не планирует продлевать контракт с нападающим Марко Девичем, который истекает в декабре этого года. Об этом сообщил агент 32-летнего украинца Владимир Ничипорук.

«Договор Девича с «Рубином» действительно заканчивается. На данный момент мы не видим со стороны «Рубина» никакой заинтересованности в продлении контракта. Но посмотрим, что будет дальше. Мы, безусловно, готовы рассмотреть любые предложения: и те, которые уже поступили, и те, которые поступят. В том числе если это предложение будет от нынешнего клуба Девича.

Будем решать, что делать дальше, но окончательное слово за Марко. Могу сказать, что сейчас у него есть конкретные предложения от клубов с Ближнего Востока, но названия команд говорить не буду», – заявил агент.