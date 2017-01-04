Девич: «Рубин» навсегда останется в моем сердце!»

Бывший нападающий «Рубина» Марко Девич, покинувший казанцев 1 января по истечении срока контракта, выразил благодарность клубу и болельщикам.

«Дорогие друзья! Я покидаю «Рубин». Я провел в этом замечательном клубе почти три года. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми посчастливилось поработать в «Рубине»: тренерам, руководителям, менеджерам, персоналу клуба, моим партнерам по команде. И, конечно, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Рубина». Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку. «Рубин» навсегда останется в моем сердце! Желаю ему двигаться только вперед! Спасибо за все!» – написал Девич на своей странице в Instagram.

Напомним, 33-летний футболист защищал цвета «Рубина» с февраля 2014 года. Всего в футболке команды из столицы Татарстана он провел 49 встреч, записав в свой актив 14 голов.