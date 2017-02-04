Девич: «Ростов» терял очки в РФПЛ, потому что максимально выкладывался в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ростова» Марко Девич оценил турнирные перспективы донской команды в нынешнем сезоне. На данный момент желто-синие набрали 25 очков и расположились на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ.

«Цели в РФПЛ? Мы понимаем, что если в прошлом сезоне команда была на втором месте, то в этом не должна опускаться ниже. Я в «Рубине» следил за «Ростовом» и сейчас понимаю, что у команды есть потенциал быть на высоких местах. В этом сезоне «Ростов» потерял очки, потому что максимально выкладывался в Лиге чемпионов», – сказал Девич.

Напомним, что в рамках 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет против пражской «Спарты». Встречи пройдут 16 и 23 февраля.