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    Девич: «Ростов» терял очки в РФПЛ, потому что максимально выкладывался в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Ростова» Марко Девич оценил турнирные перспективы донской команды в нынешнем сезоне. На данный момент желто-синие набрали 25 очков и расположились на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ.

    «Цели в РФПЛ? Мы понимаем, что если в прошлом сезоне команда была на втором месте, то в этом не должна опускаться ниже. Я в «Рубине» следил за «Ростовом» и сейчас понимаю, что у команды есть потенциал быть на высоких местах. В этом сезоне «Ростов» потерял очки, потому что максимально выкладывался в Лиге чемпионов», – сказал Девич.

    Напомним, что в рамках 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет против пражской «Спарты». Встречи пройдут 16 и 23 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2017 18:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 февраля 2017, 00:01

      Ну, теперь-то, Марко, ты точно поможешь Ростову улучшить турнирное положение..

      0
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      Рейтинг: +41

      Леопольд 5 февраля 2017, 15:19

      Да, в еврокубках играл не только Ростов
      Сложно всем
      Но как команды, с которыми играл в этом сезоне Зенит, Краснодар и ЦСКА можно сопоставлять c Атлетико и Баварией? Хоть Ростов и проиграл 3 из 4 встреч, но одну даже выиграл
      и это, безусловно, требует огромных затрат
      поэтому призываю не умалять заслуг РСМ

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      Рейтинг: +592

      spaike 5 февраля 2017, 08:55

      Согласен, но не во всем. Ростов конечно потерял очки из-за выступлений в ЛЧ, так как у него была недостаточная глубина состава для выступлений на высоком уровне на два фронта, но в еврокубках так же играет Зенит(ослабленный большим количеством травм), Краснодар(который до сих пор ирает на 3 фронта) и ЦСКА (у которого глубина состава не больше чем у Ростова, правда и выступили они в ЛЧ намного хуже). Так что в этом плане преимущество было не у всех команд.

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      Рейтинг: +592

      spaike > alek-pashckov 5 февраля 2017, 11:33

      Я не говорю что было тяжелей. Но при этом у того же ЦСКА была проблема с составом в плане травм и короткой скамейки запасных при том что они тоже играли в ЛЧ. У Зенита тоже были проблемы с составом из-за большого количества травм, хоть и играли в ЛЕ (команды все таки не дворовые). И если преимущество у того же Зенита было, то оно минимально, а у ЦСКА я бы не сказал что было вообще какое-нибудь преимущество и плохое выступление в ЛЧ тут ни о чем не говорит (все-таки выступали они не оптимальным составом).

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