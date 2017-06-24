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    Девич продолжает ждать вызова в сборную Украины

    Нападающий Марко Девич рассчитывает все же получить вызов в сборную Украины. Бывший футболист «Ростова» назвал этот вопрос для себя все еще открытым.

    «Вопрос со сборной открытый. В последний раз я вызывался в 2014-м, если не ошибаюсь. Почти три года длится пауза. Но я со сборной не попрощался. Думаю, что вызов таки будет, но, к сожалению, я в последнее время не выходил на поле.

    Играю для того, чтобы забивать голы и побеждать. Буду подниматься все выше, прогрессировать – привлеку внимание тренерского штаба. Конечно, я всегда буду мечтать вернуться в сборную Украины. Скучаю по этим матчам, очень не хватает адреналина от них», – приводит слова Девича «Футбол 24».

    Напомним, что Девич пока не имеет клуба – он покинул «Ростов» на прошлой неделе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июня 2017, 16:23

      Ну и остался бы в Ростове

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 июня 2017, 10:05

      Хорошо когда то начинал, в дальнейшем карьера не удалась

      0
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