Девич продолжает ждать вызова в сборную Украины

Нападающий Марко Девич рассчитывает все же получить вызов в сборную Украины. Бывший футболист «Ростова» назвал этот вопрос для себя все еще открытым.

«Вопрос со сборной открытый. В последний раз я вызывался в 2014-м, если не ошибаюсь. Почти три года длится пауза. Но я со сборной не попрощался. Думаю, что вызов таки будет, но, к сожалению, я в последнее время не выходил на поле.

Играю для того, чтобы забивать голы и побеждать. Буду подниматься все выше, прогрессировать – привлеку внимание тренерского штаба. Конечно, я всегда буду мечтать вернуться в сборную Украины. Скучаю по этим матчам, очень не хватает адреналина от них», – приводит слова Девича «Футбол 24».

Напомним, что Девич пока не имеет клуба – он покинул «Ростов» на прошлой неделе.