Девич: «Обыграли «Арсенал» за счет индивидуальных качеств»

Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о том, какой выдалась для его команды игра против «Арсенала» (1:0) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Очень холодно, тяжело. Играть, когда температура ниже минус 11-12, очень тяжело. Но мы были в одинаковых условиях с «Арсеналом». Несмотря на погоду, во втором тайме показали неплохой рисунок игры. За счет чего удалось выиграть? За счет индивидуальных качеств, наверное. В голевой атаке М'Вила сыграл великолепно, сразу дал пас в свободную зону, и Жонатас забил. Надо сказать, что Рыжиков два раза тоже среагировал очень здорово, как всегда. Поддержка болельщиков? Что сказать. Вы видели, что и баннер был в мою поддержку. Я очень благодарен, очень их люблю. Особенно ту группу, которая находилась на стадионе. Не знаю, как описать словами. Только позитив», — сказал форвард.

