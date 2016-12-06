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  • Девич: «Спартак» заслуженно победил «Рубин». Судья не сломал игру»

Девич: «Спартак» заслуженно победил «Рубин». Судья не сломал игру»

6 декабря 2016, 06:05
9

Нападающий «Рубина» Марко Девич поделился наблюдениями от гостевого матча 17-го тура чемпионата России против «Спартака». По его словам, в поражении казанской команды нет вины судей.

«В играх между двумя командами со множеством хороших игроков, которые почти не совершают ударов, одна грубая ошибка – и игрок получает красную карточку. Мы пропустили нелепые голы, но я знал до игры, что любой мог победить. К сожалению, сегодня выиграл «Спартак». Понятно, хотелось бы, чтобы судейство было лучше в нашу сторону, но я бы не смог предъявить претензий судье. Он не сломал игру. «Спартак» выиграл заслуженно.

«Рубин» тяжело начинал и испытывал большое давление. Все сразу ожидали положительный результат, но он появился только в последних пяти-семи играх. Прошла адаптация игроков с тренером, стали друг друга понимать, и результат сразу стал лучше. Вторая часть чемпионата должна быть успешнее», – сказал Девич.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Девич Марко
Комментарии (9)
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a_who
1480997323
адекват !
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Сармат Ростов
1480997750
Правильно сказал. Да и удаления были обоюдными.
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red-white fox
1480998685
Сказал Девич и поехал домой, поскольку контракт закончился.
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Диктор
1481004594
Адекватное мнение МУЖИКА ,а не нытиков
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vladimir-7
1481004776
Пусть Деич прочитает вывод судьи Хусаинова об ошибках судьи матча.
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ильиных
1481016476
Молодец .
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momwig_
1481016598
Вот - мужик.
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ivanthebest
1481027458
Прям порадовал адекватностью, учитывая ещё и гражданство Украины в довесок...
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