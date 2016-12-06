Девич: «Спартак» заслуженно победил «Рубин». Судья не сломал игру»

Нападающий «Рубина» Марко Девич поделился наблюдениями от гостевого матча 17-го тура чемпионата России против «Спартака». По его словам, в поражении казанской команды нет вины судей.

«В играх между двумя командами со множеством хороших игроков, которые почти не совершают ударов, одна грубая ошибка – и игрок получает красную карточку. Мы пропустили нелепые голы, но я знал до игры, что любой мог победить. К сожалению, сегодня выиграл «Спартак». Понятно, хотелось бы, чтобы судейство было лучше в нашу сторону, но я бы не смог предъявить претензий судье. Он не сломал игру. «Спартак» выиграл заслуженно.

«Рубин» тяжело начинал и испытывал большое давление. Все сразу ожидали положительный результат, но он появился только в последних пяти-семи играх. Прошла адаптация игроков с тренером, стали друг друга понимать, и результат сразу стал лучше. Вторая часть чемпионата должна быть успешнее», – сказал Девич.