Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Девич: «Олимпик»? Все узнаете после 7 января»

    Бывший нападающий «Рубина» Марко Девич, покинувший на днях казанский клуб по истечении срока контракта, подчеркнул, что какие-либо новости касательно его дальнейшей карьеры станут известны после 7 января.

    «Я ближайшие дни проведу в Сербии. Думаю, после 7 января будет какая-то конкретика. «Олимпик»? Не могу ничего сказать. Все – после 7 января», – сказал Девич.

    33-летний натурализованный украинец пополнил состав «Рубина» в феврале 2014 года. За время своих выступлений в российской команде он провел 49 матчей, записав в свой актив 14 голов.

    Источник: Xsport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2017 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11