Девич: «Олимпик»? Все узнаете после 7 января»

Бывший нападающий «Рубина» Марко Девич, покинувший на днях казанский клуб по истечении срока контракта, подчеркнул, что какие-либо новости касательно его дальнейшей карьеры станут известны после 7 января.

«Я ближайшие дни проведу в Сербии. Думаю, после 7 января будет какая-то конкретика. «Олимпик»? Не могу ничего сказать. Все – после 7 января», – сказал Девич.

33-летний натурализованный украинец пополнил состав «Рубина» в феврале 2014 года. За время своих выступлений в российской команде он провел 49 матчей, записав в свой актив 14 голов.