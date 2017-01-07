Девич: «Жаль, что Грасия не пришел в «Рубин» раньше»

Бывший форвард «Рубина» Марко Девич отметил, что ему хотелось подольше поработать с нынешним главным тренером казанцев Хави Грасией, возглавившим клуб перед началом этого сезона. Напомним, что украинец покинул «Рубин» 1 января по окончании срока контракта.

– Перед уходом у меня был разговор с руководством. Я не скрывал, что хочу остаться и продлить контракт еще на полтора года. Но в «Рубине» посчитали, что на сегодня я не нужен команде. Как воспринял? Нормально. Каждый игрок должен быть готов к таким ситуациям. «Рубин» тепло поблагодарил меня на официальном сайте, я ответил в Instagram. У меня никаких обид нет, думаю, у клуба тоже не должно быть ко мне претензий.

– Как в целом оцените три года, проведенных в Казани?

– Не скажу, что для меня все было гладко в «Рубине». Первые полгода отыграл на хорошем уровне, потом были сложности с Ринатом Билялетдиновым, из-за чего пришлось уйти на полгода в аренду в Катар. Там уровень футбола был намного ниже, но зато я получил игровую практику и вернулся в Казань в хорошем игровом тонусе. Валерий Чалый, возглавивший команду после ухода Билялетдинова, мне доверял намного больше. Можно сказать, что смена тренера пошла мне на пользу.

– Хави Грасия, который возглавил «Рубин» после отставки Чалого, пытался прививать команде испанский футбол?

– Да, у него есть свое видение, как должна играть команда. Могу сказать, что в тактическом плане я многому у него научился. Жаль, что он раньше не пришел в команду – я с ним хотел бы поработать больше. Со своей стороны я старался делать все возможное, а состав выбирает тренер. У него было свое мнение, которое нужно уважать.