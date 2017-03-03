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    Девич: «Ростов» не боится «Манчестер Юнайтед», но нужно выложиться на 200 процентов»

    Нападающий «Ростова» Марко Девич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». По его словам, донской клуб не боится английского гранда, однако должен сыграть на пределе своих возможностей.

    «Уверен, что предстоящая встреча с «Манчестер Юнайтед» – это праздник для Ростова-на-Дону. Мои одноклубники заслужили его, и я горжусь, что нахожусь вместе с ними. Мы не боимся английскую команду. Считаю, что нам нужно выложиться на 200 процентов своих возможностей», – сказал Девич.

    Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча намечена на 16 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2017 22:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 марта 2017, 00:45

      Здорово!!!....даже Девич мотивирован )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 4 марта 2017, 00:38

      Верим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 марта 2017, 00:09

      Да и правильно - не надо бояться, надо просто уважать соперника..

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 3 марта 2017, 22:53

      Девича прорвало сегодня, на голы и на разговор.

      Ждем голов на матчах с МЮ.

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