Девич: «Ростов» не боится «Манчестер Юнайтед», но нужно выложиться на 200 процентов»

Нападающий «Ростова» Марко Девич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». По его словам, донской клуб не боится английского гранда, однако должен сыграть на пределе своих возможностей.

«Уверен, что предстоящая встреча с «Манчестер Юнайтед» – это праздник для Ростова-на-Дону. Мои одноклубники заслужили его, и я горжусь, что нахожусь вместе с ними. Мы не боимся английскую команду. Считаю, что нам нужно выложиться на 200 процентов своих возможностей», – сказал Девич.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча намечена на 16 марта.