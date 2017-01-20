Кириченко: «Не знаю, уходит Эзатолахи или остается»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о возможном уходе иранского полузащитника Саида Эзатолахи в «Гамбург», а также назвал причины отсутствия новичка команды Марко Девича на первом сборе команды.

«Не знаю, что там происходит – уходит он или остается.

Что касается Девича, то сейчас ему не было смысла приезжать. У него своя программа на пять дней, а потом присоединится к нам. У него будут скорректированные тренировки. К концу следующего сбора, надеюсь, станет тренироваться наравне со всеми. Хотя сначала нам еще нужно посмотреть, что и как он делал последнее время», – сказал Кириченко.

Стоит отметить, что свой второй сбор «Ростов» проведет в Турции с 25 января.