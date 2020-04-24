Экс-форвард «Ростова» и «Рубина» Девич завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич объявил о решении завершить профессиональную карьеру.
«Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.
Прощальный матч хотел бы провести в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.
Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях», – сказал Девич.
- Форвард в России выступал за «Ростов» и «Рубин».
- Он также известен по выступлениям за «Металлист» и «Шахтер».
- В октябре Девичу исполнится 37 лет.
Источник: Сайт телеканалов «Футбол 1, 2, 3»