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    Экс-форвард «Ростова» и «Рубина» Девич завершил карьеру

    Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич объявил о решении завершить профессиональную карьеру.

    «Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

    Прощальный матч хотел бы провести в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

    Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях», – сказал Девич.

    Источник: Сайт телеканалов «Футбол 1, 2, 3»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1197

      FRZZ 40 минут назад

      Последние 2 года он играл в Баку.

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      Рейтинг: +1523

      klim2m > FRZZ 19 минут назад

      За металист он классно играл ))

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      Рейтинг: +1523

      klim2m 53 минуты назад

      Гацкана помню Калачева ,Хорена и еще почти весь состав ушедший в зенит, теперь играющих за ЗЕСОЧИНИТ , Девича не помню)))

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