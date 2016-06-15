Фоменко: «С Германией Зинченко не выпадал из игры, но и не изменил ее лучшую сторону»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился ожиданиями перед матчем второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Северной Ирландии.

«Главная задача, которая стоит перед нашей командой – восстановиться в плане психологии и эмоций. С функциональным состоянием игроков никаких проблем в сборной нет. В матче против Северной Ирландии нужно создать больше моментов, чем мы создали и реализовали их в игре с Германией», – сказал Фоменко.

Также наставник украинцев прокомментировал игру Александра Зинченко в матче первого тура против Германии (0:2).

«Он не выпадал из игры, но и не изменил ее в лучшую сторону. У него еще недостаточно, наверное, опыта или же дело в том, что он был травмирован и долгое время восстанавливался. То есть мы говорим об отсутствии игровой практики. Чтобы реализовывать моменты нужно, прежде всего, иметь стальные нервы. Многим нашим ребятам нужно было в игре с Германией заставить открыть в себе второе-третье дыхание. Это не сверхъестественные усилия, это просто характер».

Кроме того, Фоменко рассказал о готовности команды к игре.

«Травм нет, а в сегодняшней тренировке, думаю, ребята не будут наносить друг другу увечья. Завтра в этом плане не будет проблем. Тренеры, врачи и массажисты сделали все возможное, чтобы завтра футболисты были готовы к игре на 100%».

Матч Украина – Северная Ирландия состоится в четверг, 16 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.