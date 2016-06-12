Фоменко: «В некотором плане нам повезло, что сразу играем с Германией»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился ожиданиями перед матчем первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Германии.

«Может быть, в некотором плане нам и повезло, что мы сразу играем с таким соперником. У нас нет сомнений насчет уровня соперника и каких-то раскладов. Мы знаем, какой будет Германия и как надо против нее действовать.

По составу мы всегда определяемся в день игры. Тренерский штаб собирает всю информацию, и тогда уже решаем. Конечно, процентов на 90 уже определились с составом, но до завтра еще имеем время подумать.

Немцы нацелены на самые высокие цели на этом турнире. Сборная Германии давно не выигрывала чемпионат Европы. Думаю, у них задача номер один», – сказал Фоменко.

Матч Германия – Украина состоится в воскресенье, 12 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.