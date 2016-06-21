Фоменко: «Желаю, чтобы не было работы на «фуфло»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал выступление команды на Евро-2016.

– Опыт, который был приобретен на этом форуме, думаю, пригодится и ребятам, и тренерскому штабу. Как у нас говорят, «век живи, век учись». Нужно двигаться дальше: останавливать падение, это по украинскому чемпионату, и только через огромную работу, возможно, двигаться вперед.



– Если абстрагироваться от плохого, были ли положительные моменты. И спасибо за Зинченко

– Это не мне спасибо, это спасибо тем тренерам, которые его воспитали. Мы его просто взяли, за ним наблюдали. Особых претензий сегодня к ребятам нет. Единственное пожелание – чтобы этот опыт им помогал. Если они трудятся на поле как положено, если создают опасные и голевые моменты – то нужно их реализовывать. Чтобы не было работы на «фуфло».



– Вы уже приняли решение о своем будущем в команде?

– Как обычно, когда проделывается работа, и она не принесла положительного результата, а негатив, то нужно вначале отойти от этого, а потом уже можно будет ответить на ваш вопрос.